Сибирский «тропический рай» проверят прокуроры на соблюдение законов

«Прокуратурой Новосибирской области организована проверка в связи с сообщениями ряда СМИ о, так называемых „Новосибирских Мальдивах“ — золоотвале у ТЭЦ-5. В ходе проверки прокуратура проверит исполнение законов, в том числе природоохранного законодательства. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Бирюзовое озеро, расположенное буквально в 10 минутах езды от микрорайона Новосибирского государственного педагогического университета, в этом году обратило на себя внимание любителей селфи и просто эффектных фотографий.

В июле статьи о нем появились и в зарубежных СМИ — в The New York Times, The Guardian и в других изданиях. Статьи об опасном озере, которое привлекает видами пользователей соцсетей, также появились на BBC, пишет mail.ru.

Меры безопасности

Новосибирский филиал «Сибирской генерирующей компании» (СГК) сообщил о том, что новосибирская ТЭЦ-5 ограничила искусственное озеро для посещений с помощью круглосуточного поста охраны. Также золоотвал включили в маршруты патрулирования полиции. Планируется расширить систему видеонаблюдения за гидротехническим сооружением.

При этом в филиале СГК отмечали, что золоотвал — это производственная площадка особо опасного объекта и частная территория компании, в связи с чем находиться здесь посторонним запрещено, а фотосессии и экскурсии — недопустимы в первую очередь из соображений безопасности — купаться, заходить в воду и пить ее нельзя. В СГК добавили, что в целом золоотвал ТЭЦ-5 работает в рамках норм и правил природоохранного законодательства России, вода и воздух над ним не токсичны, в норме и радиационный фон.

Испанский «аналог»

Получившее прозвище «испанские Мальдивы» и «галисийский Чернобыль» токсичное озеро Монте Неме с голубой водой стало популярным у туристов. У одной из испанских звезд соцсетей после купания в озере началась рвота, а на коже выступила сыпь.

Озеро образовалось на месте вольфрамовой шахты времен Первой и Второй Мировых войн. Сырье из шахты использовалось для изготовления лампочек и закалки стали.

Водоем остается токсичным и окружен насыпями, содержащими тяжелые металлы, такие как вольфрам и свинец. Они попадают в воду и могут быть опасны для человека.

