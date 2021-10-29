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Происшествия

Сибирского пилота будут судить за маневр, благодаря которому самолет «увернулся» от стаи птиц

В красноярский суд поступило уголовное дело командира российского экипажа самолета Ан-24 компании «КрасАвиа» Евгения Внукова, совершившего летом 2020 года аварийную посадку в аэропорту Черемшанка, сообщает «Коммерсантъ».

Ан-24 авиакомпании "КрасАвиа".
Ан-24 авиакомпании "КрасАвиа".
ak-krasavia.ru

Пилот, благодаря которому воздушное судно увернулось от стаи птиц, предстанет перед судом, ему грозит шестилетний тюремный срок.

По мнению стороны обвинения, пилот допустил нарушения — превысил максимально допустимую скорость во время снижения и вместо положенного ухода на второй круг посадил самолет таким образом, что у Ан-24 повредились стойки шасси. Следователи уверяют — действия пилота угрожали безопасности находящихся на борту пассажиров.

Пилоту грозит шесть лет заключения и штраф 500 тыс. рублей, пишет Lenta.ru. Адвокат защиты уверяет, что действия Внукова стоит рассматривать как героический поступок и будет настаивать на его невиновности.

Ранее Росавиация разработала план по предотвращению столкновений самолетов с птицами.

Свод правил подготовили после жесткой посадки на кукурузное поле A321 «Уральских авиалиний» с отказавшим из-за попадания чайки двигателем.

Ведомство также напомнило об инциденте, произошедшем в 2017 году в московском аэропорту Шереметьево, оператор которого не предусмотрел остановку стаи птиц на территории летного поля, а штатный орнитолог «нарушил требования инструкций, запрещающих производить отпугивание птиц менее чем за пять минут до приземления самолета».

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