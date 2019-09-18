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18 сентября
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Происшествия

Сибирячка случайно выстрелила себе в голову во время селфи

Жительница Омска во время селфи выстрелила себе в голову из пневматического пистолета. Об этом сообщает РБК со ссылкой на управление МВД по региону.

Пневматический пистолет.
Пневматический пистолет.
СС0

36-летняя женщина взяла травматический пистолет своего сожителя, чтобы сфотографироваться с ним. Но вместо кнопки на экране смартфона она случайно нажала на спусковой крючок оружия.

Пострадавшую госпитализировали.

Сообщается также, что при осмотре квартиры пострадавшей сотрудники полиции обнаружили и изъяли гладкоствольное оружие, травматический пистолет МП-79 и нунчаки. Против сожителя женщины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 223 УК (незаконное изготовление холодного оружия).

Ранее в Ирландии врачам удалось спасти 28-летнюю Стефани Фарнан благодаря тому, что девушка сделала селфи за 14 минут до инсульта.

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