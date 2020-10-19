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Происшествия

Сибирячка устроила самосуд над школьницей, с которой изменил муж

В поселке Тура Красноярского края женщина уличила своего мужа в измене с 17-летней школьницей.

Кулак, побои, насилие.
Кулак, побои, насилие.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Тогда она вместе с подругами вывезла девочку в лес и устроила над ней самосуд, пишет «Комсомольская правда».

Мужчина познакомился с девушкой, когда той было 15. Закрутился роман. Жена россиянина уличила его в измене, увидев переписку.

Женщина вместе с подругами вывезли школьницу в лес.

«Просила прощения перед ними стоя, лежа, сидя. Соглашалась на все, чтобы не трогали. Они просто поиздеваться решили. Кайф ловили», — вспоминает девочка.

Ее раздели до трусов и продолжили издеваться. Однако по дороге проехала машина, осветила лес фарами, и женщины испугались. Тогда они отвезли ее в поселок.

Несмотря на то что школьница писала заявление в полицию на своих похитительниц, правоохранители ответили, что состава преступления нет, пишет Lenta.ru.

Но уголовное дело возбудили против ее возлюбленного по части 1 статьи 134 УК РФ («Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста»). Теперь ему грозит лишение свободы до четырех лет.

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