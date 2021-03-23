Сибиряк показал, как с женой убивал ребенка: «Ударил, он полетел, кувыркался, дрыгался, я его просто долбил»

В Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении чиновников в рамках расследования убийства малолетнего ребенка, сообщает региональный СК.

Напомним, тело шестилетнего ребенка с множественными телесными повреждениями обнаружили 19 марта в поселке Кудряшовский.

«Мать и отчим ребенка в течение дня распивали спиртное. Со слов отчима, они решили заняться воспитанием мальчика, в связи с чем начали избивать ребенка руками и ногами, нанеся ему не менее 50 ударов. От полученных повреждений ребенок скончался на месте», — рассказали в ведомстве.

Обоих арестовали и обвинили в «убийстве малолетнего, совершенном группой лиц» — до 20 лет лишения свободы или пожизненное.

Мужчина признался в избиении, в ходе проверки показаний на месте он подробно рассказал о произошедшем. Мать погибшего мальчика отрицает свою причастность.

«Я его ударил, он полетел туда и начал здесь болтаться, кувыркаться. Туда головой прилетел, вылез оттуда и дальше вот здесь кувыркался. Я его начинал вот так долбить. Он защищался, закрывался, всяко разно кувыркался, дрыгался так и сяк, всяко разно. Я его просто долбил. Потом он что-то успокоился», — рассказал отчим.

На вопрос «насколько сильные были удары» он ответил «ну, нормальные» и показал примерную силу ударов, нанесенных сверху вниз.

Накануне в трагедии появилась еще одна сторона — возбудили уголовное дело о халатности в отношении сотрудников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений.

Выяснилось, что мать ребенка поставили на учет в августе 2020 года, а пока еще неустановленным должностным лицам поручили профилактическую работу в отношении «воспитателей мальчика».

Насилие над детьми. СС0

«19 августа 2020 года мать оставила малолетнего сына одного дома. Ребенок выпал с балкона, получив травму спины, госпитализирован в медицинское учреждение. Комиссия по делам несовершеннолетних рассмотрела семью в связи с ненадлежащим воспитанием. Мать привлекли к дисциплинарной ответственности, управлению опеки и попечительства администрации Новосибирского района поручили организовать профилактическую работу с семьей», — отметили в СК.

Однако, как подчеркнули в ведомстве, некие должностные лица «ненадлежащим образом исполнили возложенные на них обязанности <…> при этом имея достоверную информацию о причинении несовершеннолетнему телесных повреждений со стороны сожителя матери, который также участвовал в воспитании малолетнего ребенка».

Ранее похожая история произошла в Омской области, где отчим отрабатывал на трехлетнем мальчике «излюбленные удары», пока не убил.