Сибиряк забыл полуторагодовалую дочку в такси

Водитель подвозил до дома местного жителя с ребенком. Когда он остановился у подъезда, пассажир неожиданно вспомнил, что ему нечем платить за проезд. Он предложил сбегать за деньгами до квартиры. Попросил на это 5 минут.

В качестве залога он решил оставить собственную дочь. Как пишет издание, таксист возражать не стал. Водитель был уверен, что без ребенка клиент уж точно не сбежит.

Но мужчина не вернулся ни через 5 минут, ни через 15. Таксист отвез девочку в отдел полиции, оттуда ее перевели в Детскую городскую больницу.

Полицейские уже встретились с родителями. Против них составлен административный протокол по статье «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», пишет Газета.Ru.

Теперь комиссия по делам несовершеннолетних и органы опеки будут решать, могут ли такие родители и дальше исполнять свои обязанности.

Ранее неадекватная парочка забыла ребенка в такси, а потом угрожала водителю.