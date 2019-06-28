Силовики в Донбассе обстреляли российских журналистов

Трое российских журналистов попали под обстрел со стороны украинских военных на окраине Донецка, передает РИА «Новости».

ЧП произошло с корреспондентами изданий News front, РИА «Новости» и независимыми журналистами с представителями пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики. Обстрел начался примерно в 18:00.

Отмечается, что группе удалось укрыться в безопасном месте и журналисты не пострадали.

12 мая сообщалось, что военнослужащие украинской армии отказались идти на боевую операцию в ДНР и застрелили своего командира, который угрозами пытался заставить их выполнить приказ. Ранее в Донецке неизвестный напал на военного корреспондента Семена Пегова. Это произошло во время прямого включения для программы «Время покажет» на Первом канале.