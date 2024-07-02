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Происшествия

Сын помощника президента РФ внезапно умер

В Москве умер 18-летний Александр Калимулин — сын помощника президента РФ (ранее он был начальником Дмитрия Калимулина.

Молодой человек был студентом первого курса юридического факультета МГУ, указывает msk1.ru.

Мать молодого человека сказала, что причину внезапной смерти ее сына пока никто не может назвать. Он умер во сне.

Александр готовился к своему дню рождения. 19-летие он должен был отпраздновать с семьей и друзьями 2 июля.

Ранее умер 12-летний сибирский хоккеист.

11 июня в Бердске в последний путь проводили 12-летнего мальчика — защитника хоккейной команды «Кристалл-2011» Макара Кириенко.

О причине смерти не сообщается. Известно, что мальчик имел действующий спортивный допуск на все спортивные мероприятия.

Он с 4 лет играл в хоккей. Был признан лучшим защитником Новосибирской области

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