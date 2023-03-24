Сын сибирского губернатора сбежал из-под домашнего ареста и затерялся в улицах Милана. Подробности

Он вскрыл свой электронный браслет и вышел из квартиры. 40-летний мужчина сбежал после того, как миланский суд одобрил его экстрадицию в США.

Версия

Правоохранители изучают данные камер наблюдения. Есть версия, что Усс-младший уже не в Италии. Вполне возможно, что он улетел на частном самолете из аэропорта, сообщает «Интерфакс». Накануне в МИД РФ заявили, что настаивают на возвращении Усса в Россию.

Артема Усса обвиняют в обходе санкций, отмывании денег и незаконных сделках, указывает Газета.Ru.

По делу проходит еще несколько человек.

Между тем Артему Уссу грозит по совокупности 75 лет тюрьмы в США. Ранее задержанный Усс-младший просил выслать его в РФ. В России в отношении него открыто дело об отмывании доходов в особо крупном размере.

Что произошло

Усса-младшего задержали 17 октября прошлого года в аэропорту Милана по запросу США. Он планировал вылететь в Турцию. Его, еще четверых россиян и двух нефтетрейдеров из Венесуэлы обвиняют в обходе санкций, незаконном получении военных технологий США и венесуэльской нефти, а также в отмывании денег.

Обмен

Защита сына губернатора Красноярского края считает, что Вашингтон впоследствии может использовать россиянина, чтобы обменять арестованных в РФ граждан США.

Реакция Кремля и отца

Губернатор Красноярского края Александр Усс говорил о «политическом окрасе» обвинений против его сына. МИД РФ назвал дело в отношении Усса-младшего продолжением «развернутой Вашингтоном масштабной кампании по захвату россиян».

Представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал, что Москва сделает все возможное для защиты Усса. Дипломатические представительства будут принимать участие в защите интересов гражданина России, пообещал представитель Кремля.

Об обвиняемом

Артем Усс — единственный сын красноярского губернатора Александра Усса. Он регулярно получал госконтракты на поставку угля в различные учреждения Красноярского края. Является одним из учредителей предприятия «Сибуголь».

Дебош

Также дерзкий «сын губернатора» устроил дебош на борту самолета и подрался с пассажирами. Так называемый сын губернатора Александра Усса требовал особого отношения от бортпроводниц. Вскоре его обман вскрылся. После этого он толкнул стюардессу, которая упала и ударилась головой.