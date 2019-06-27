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27 июня
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Происшествия

СКР возбудил уголовное дело против владельца крупного российского автодилера «Рольф»

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против владельца автодилера «Рольф» Сергея Петрова и ряда руководителей компании. Их подозревают в выводе за рубеж 4 млрд рублей, сообщается на официальном сайте СКР.

Сергей Петров, владелец группы компаний "Рольф".
Сергей Петров, владелец группы компаний "Рольф".
kaluga.spravedlivo.ru

Дело возбудили «по факту совершения валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов» (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

По версии следствия, в 2014 году Петров, являвшийся фактическим владельцем и руководителем российских компаний «Рольф» и «Рольф Эстейт», а также кипрской компании «Панабел Лимитед», из корыстных побуждений вступил в сговор с руководителями вышеуказанных организаций. Он договорился в нарушение ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» перечислить деньги, полученные от коммерческой деятельности компании «Рольф», на счета «Панабел Лимитед».

С этой целью соучастники изготовили заведомо подложный договор купли-продажи о приобретении компанией «Рольф» у «Панабел Лимитед» акций компании «Рольф Эстейт» по многократно завышенной стоимости в 4 млрд рублей.

Далее соучастники через подконтрольный Петрову московский банк перечислили эту сумму со счета компании «Рольф» на счет «Панабел Лимитед», открытый в австрийском банке. В итоге эти деньги через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили «в его обращение».

Следователи СКР совместно с сотрудниками ФСБ России обыскали офисы группы компаний «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге. Проводятся обыски у фигурантов уголовного дела, изымается и изучается финансово-хозяйственная документация, проводятся допросы сотрудников автодилера.

О компании

Группа компаний «Рольф» — крупный импортер и розничный продавец легковых автомобилей, один из пионеров российского автомобильного рынка. Основана 5 августа 1991 года. Штаб-квартира — в Москве.

Сергей Петров был депутатом V и VI созывов Государственной Думы от политической партии «Справедливая Россия», членом Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. 5 октября 2016 года прекратил свои полномочия.

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