СКР возбудил уголовное дело против владельца крупного российского автодилера «Рольф»

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против владельца автодилера «Рольф» Сергея Петрова и ряда руководителей компании. Их подозревают в выводе за рубеж 4 млрд рублей, сообщается на официальном сайте СКР .

Дело возбудили «по факту совершения валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов» (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

По версии следствия, в 2014 году Петров, являвшийся фактическим владельцем и руководителем российских компаний «Рольф» и «Рольф Эстейт», а также кипрской компании «Панабел Лимитед», из корыстных побуждений вступил в сговор с руководителями вышеуказанных организаций. Он договорился в нарушение ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» перечислить деньги, полученные от коммерческой деятельности компании «Рольф», на счета «Панабел Лимитед».

С этой целью соучастники изготовили заведомо подложный договор купли-продажи о приобретении компанией «Рольф» у «Панабел Лимитед» акций компании «Рольф Эстейт» по многократно завышенной стоимости в 4 млрд рублей.

Далее соучастники через подконтрольный Петрову московский банк перечислили эту сумму со счета компании «Рольф» на счет «Панабел Лимитед», открытый в австрийском банке. В итоге эти деньги через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили «в его обращение».

Следователи СКР совместно с сотрудниками ФСБ России обыскали офисы группы компаний «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге. Проводятся обыски у фигурантов уголовного дела, изымается и изучается финансово-хозяйственная документация, проводятся допросы сотрудников автодилера.

О компании

Группа компаний «Рольф» — крупный импортер и розничный продавец легковых автомобилей, один из пионеров российского автомобильного рынка. Основана 5 августа 1991 года. Штаб-квартира — в Москве.

Сергей Петров был депутатом V и VI созывов Государственной Думы от политической партии «Справедливая Россия», членом Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. 5 октября 2016 года прекратил свои полномочия.