Следком проверит перевозчика, чей пассажирский автобус попал в ДТП в центре Барнаула

Следственный комитет проверит действия автоперевозчика «Евробус-плюс», чей пассажирский автобус 19 декабря в Барнауле на площади Октября врезался в столб.

Автобус в Барнауле врезался в столб.

В ходе проверки следователи дадут правовую оценку действиям автоперевозчика на предмет выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

После ДТП 26-летнюю женщину-водителя автобуса временно отстранили от работы до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Павел Грехов, генеральный директор транспортной компании «Евробус-плюс», заверил, что ответственность предприятия перед пассажирами застрахована, документы для получения пострадавшими страховых выплат подготовят своевременно. Также в компании уже начали проводить внеплановые инструктажи с водителями.

Заместитель начальника Южно-Сибирского межрегионального управления автодорожного надзора Станислав Ильин сообщил, что в ближайшие дни в транспортной компании «Евробус-плюс» могут провести внеплановую проверку.

Кроме того, первый заместитель главы города по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков подчеркнул, что предприятию «Евробус-плюс» нужно оказать необходимое содействие пострадавшим пассажирам.

Напомним, всем пассажироперевозящим компаниям рекомендовали мобилизовать сотрудников, провести дополнительную работу с водителями.