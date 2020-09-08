Следователи не нашли виновных в жесткой посадке Boeing в Барнауле

Уголовное дело о жесткой посадке Boeing 767−300 авиакомпании Azur Air в аэропорту Барнаула в сентябре 2019 года прекратили с формулировкой «из-за отсутствия события преступления», сообщил «Коммерсант» со ссылкой на Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР.

Следователи установили, что действия экипажа соответствуют нормам и правилам, которые прописаны в инструкциях.

Расследование показало, что открытого пламени в стойке шасси не было. Во время пробега по взлетно-посадочной полосе при торможении заклинило тормозной барабан стойки, что привело к его разрушению и блокировке пневматики.

Искры вызвал вышедший из строя карбоновый диск, установленный на стойку шасси в мае 2019 года во Вьетнаме, выяснили специалисты. Эти детали на самолет были сертифицированными.

Boeing-767 после аварийной посадки в барнаульском аэропорту. zapsib-sut.sledcom.ru

В итоге правоохранители пришли к выводу об отсутствии события преступления и прекратили уголовное дело. Оценку законности этому решению даст прокуратура.

Напомним, жесткая посадка самолета авиакомпании Azur Air, выполнявшего чартерный рейс по маршруту Камрань (Вьетнам) — Барнаул, произошла в аэропорту Барнаула 25 сентября 2019 года.

На борту находились 334 пассажира и 10 членов экипажа.

Высадка пассажиров осуществлялась по аварийным трапам .В эвакуации пассажиров участвовало семь бригад скорой помощи. На месте ЧП работали психологи.

После жесткой посадки в барнаульском аэропорту госпитализация потребовалась одному человеку, всего за медицинской помощью обратились 49 человек, сообщал на пресс-конференции министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.