Следователи возбудили уголовное дело после падения 9-летней девочки в яму с кипятком в Барнауле

По результатам доследственной проверки правоохранители возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью 9-летней девочке в результате коммунальной аварии в Барнауле, пишет СУ СКР по Алтайскому краю. Напомним, ребенок упал в яму с кипятком 10 декабря.