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Следователи возбудили уголовное дело после падения 9-летней девочки в яму с кипятком в Барнауле

По результатам доследственной проверки правоохранители возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью 9-летней девочке в результате коммунальной аварии в Барнауле, пишет СУ СКР по Алтайскому краю. Напомним, ребенок упал в яму с кипятком 10 декабря.

Уголовное дело.
Уголовное дело.
открытые источники (CC0)

По данным следствия, сотрудники акционерного общества «Барнаульская теплосетевая компания» своевременно не предприняли надлежащих мер по обнаружению разрушения трубопровода тепловой сети в районе дома на улице Маяковского. Аварийный участок не оградили.

Днем 10 декабря 9-летняя девочка упала в горячую воду, которая вышла на поверхность. Ребенок получил термический ожог ноги, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью. Altapress.ru писал, что сейчас девочка в стабильно тяжелом состоянии. С момента поступления ребенок находится в палате интенсивной терапии на самостоятельном дыхании.

Дело возбудили по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Следователи устанавливают лица, в чьи профессиональные обязанности входило обеспечение контроля за эксплуатацией теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей, а также соблюдение правил техники безопасности в случае аварийных ситуаций, — отмечают в ведомстве.

Проводят сбор и закрепление доказательств, расследование продолжается.

Напомним, в СГК извинились перед пострадавшей девочкой и ее родителями. В компании заявили, что помогут с лечением и восстановлением здоровья ребенка. Информация о состоянии здоровья девочки оперативно поступает главе города Сергею Дугину.

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