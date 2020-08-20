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20 августа
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Происшествия

Следователи занялись всеми ЧП с детьми, о которых написали в соцсетях жители Алтайского края

В Алтайском крае произошла череда инцидентов с участием детей в Барнауле, Бийске, Рубцовске и Каменском районе. Все случаи уже взяли на проверку в краевом следственном управлении.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Следователи проверят действия родителей мальчика из Рубцовска, который повис на высоте шестого этажа и чудом не сорвался вниз. Ребенка спас сотрудник МЧС.

Также проверку проведут после сообщения об отравлении алкоголем трех детей в Камне-на-Оби. Подростки, предположительно, отравились пивом, которое по их просьбе купил незнакомый прохожий.

Проверка ждет и бийского перевозчика, который высадил из автобуса 12-летнюю девочку и ее двухлетнюю сестру за то, что ребенок пролил на сиденье сок. Дети не доехали до нужной остановки и были вынуждены идти до дома пешком, отмечают в ведомстве.

Следователи обратили внимание и на видео, опубликованное в сети, на котором женщина бьет несовершеннолетнюю девочку. Авторы ролика утверждают, что жительница Барнаула является матерью ребенка. Правоохранители проверят ее методы воспитания.

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