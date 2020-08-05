Следствие по громкому делу бывшего алтайского следователя-маньяка поставили на паузу

В Алтайском крае приостановили предварительное следствие по уголовному делу об изнасиловании, в котором обвиняется экс-сотрудник Следственного комитета Александр Сатлаев. Об этом altapress.ru сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

16 августа 2019 года Сатлаева объявили в федеральный и международный розыск по подозрению в изнасиловании девушки в Барнауле. Несколько месяцев он успешно скрывался от правоохранителей, пока не объявился в криминальной сводке Северного Кипра осенью того же года.

Расследование уголовного дела алтайский СК остановил на основании п.3. ч.1 ст. 208 УПК РФ. Это значит, что место нахождения обвиняемого известно, но реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует.

Заочно Сатлаеву предъявили обвинение и выбрали меру пресечения — заключение под стражу.

Очевидно, что насильник все еще находится за границей. В кипрских СМИ последнее упоминание о Сатлаеве датировано сентябрем 2019 года, когда он давал показания в суде по поводу нападения на жительницу Кирении.

Потом стало известно, что беззаботно отдыхающий улыбающийся серийный насильник попал в кадр ростовского видеоблогера (с 6:20 минуты).

На этом информация о Сатлаеве закончилась. Доказана ли его вина в грабеже и сексуальном насилии над иностранкой, подтвердились ли факты причастности уроженца Алтая еще к трем аналогичным случаям нападений в том же городе на Кипре — неизвестно.

Вопрос об экстрадиции также без ответа. Дело в том, что Россия не признает Северный Кипр суверенным государством, дипломатических отношений между странами нет. Не исключено, что россиянина не вернут на родину.

Согласно законодательству Северного Кипра, за грабеж при отягчающих обстоятельствах виновнику грозит пожизненное заключение.

В конце августа Александру Сатлаеву исполнится 28 лет.

Александр Сатлаев дает показания на Кипре. www.gundemkibris.com/

Похождения маньяка-насильника

Александр Сатлаев, сын бывшего председателя Чемальского районного суда, после окончания Алтайской академии экономики и права в Барнауле пошел работать старшим следователем отдела СКР по Республике Алтай.

В столице региона в 2011—2013 годах он совершил 11 нападений, но в некоторых случаях потерпевшим удалось отбиться. Один из эпизодов досталось расследовать ему самому, но «оборотень в погонах» убедил потерпевшую отказаться от показаний.

Маньяка, державшего в страхе весь Горно-Алтайск, безуспешно искали полицейские.

Позже Сатлаева все же вычислили — его авто попало на камеру видеонаблюдения у кафе, где произошло одно из преступлений.

Александр Сатлаев на суде. Кадр из видео Александра Тырышкина , gorno-altaisk.info

В 2015 году Александра Сатлаева приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 75 тыс. рублей за четыре изнасилования в Горно-Алтайске и четыре покушения на изнасилование.

В марте 2019 года он получил УДО за хорошее поведение и поехал в Алтайский край.

Уже в начале августа полицейские распространяли ориентировку на Сатлаева по подозрению в насилии над девушкой в подъезде дома на ул. Интернациональной в Барнауле.

На Кипр, по информации местных СМИ, он приехал из Турции. Туда добрался через Казахстан.

Ориентировка по розыску Александра Сатлаева. gorno-altaisk.info

Почерк маньяка

Все преступления, доказанные в России и случившиеся на Кипре, имеют схожий почерк.

Нападавший подходил к жертве сзади, сдавливал горло и насильно совершал сексуальные действия.