Слонам и диким кошкам грозит исчезновение. Подробности

Пятая часть мигрирующих видов диких животных, внесенных в Конвенциию их сохранения, находятся под угрозой, говорится в докладе агентства ООН.
Это киты, акулы, слоны, дикие кошки и другие. Всего — 1189 видов.
Наибольшую тревогу вызывает состояние мигрирующих рыб в мире — 97% которых находятся под угрозой исчезновения.
Большими угрозами являются — расчистка земель для сельского хозяйства, строительство дорог и инфраструктуры.
Ранее сотни барнаульцев пришли посмотреть, как циркачи купают слоних. Дрессировщики Большого варшавского цирка устроили показательное купание слонов перед куполом.
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