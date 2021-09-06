Смерть на дороге. Хроника страшных ДТП в Алтайском крае

3 Авария на Анатолия

15 сентября 2018 года Александр Руденко в состоянии опьянения сел за руль BMW X6. Проигнорировав дорожные знаки, на скорости 151 км в час он врезался в Renault Scenic. Произошла страшная авария на пересечении улицы Анатолия и проспекта Ленина.

В результате ДТП на месте до приезда скорой погибла девочка-пассажирка Renault. В тот же день в больнице скончались жена пострадавшего и еще один пассажир-ребенок.

Суд выносит приговор Александру Руденко. Анна Зайкова , altapress.ru

Виновника происшествия приговорили к 8,5 годам колонии общего режима и обязали выплатить 21 млн рублей компенсации. Позже кассационный суд сократил наказание до 5 лет и 9 месяцев и выплаты в 3 млн рублей.