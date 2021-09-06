Смерть на дороге. Хроника страшных ДТП в Алтайском крае

6 сентября на Змеиногорском тракте водитель КамАЗа сбил троих пешеходов. Произошло ДТП недалеко от остановки общественного транспорта «Октябрьский садовод».
В результате аварии две женщины погибли на месте. Третью в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Правоохранители проводят проверку. Обстоятельства произошедшего уточняются.
29 апреля 2017 года нетрезвый водитель BMW X5 Алексей Бикташев проскочил на красный свет на пересечении проспекта Ленина и улицы Молодежной. Автомобилист протаранил Lada Largus и сбил 26-летнюю девушку, двигавшуюся на разрешающий сигнал светофора по пешеходному переходу.
Бикташева приговорили к колонии. Вскоре он скончался от рака.
15 сентября 2018 года Александр Руденко в состоянии опьянения сел за руль BMW X6. Проигнорировав дорожные знаки, на скорости 151 км в час он врезался в Renault Scenic. Произошла страшная авария на пересечении улицы Анатолия и проспекта Ленина.
В результате ДТП на месте до приезда скорой погибла девочка-пассажирка Renault. В тот же день в больнице скончались жена пострадавшего и еще один пассажир-ребенок.
Виновника происшествия приговорили к 8,5 годам колонии общего режима и обязали выплатить 21 млн рублей компенсации. Позже кассационный суд сократил наказание до 5 лет и 9 месяцев и выплаты в 3 млн рублей.
20 сентября 2020 года водитель Toyota RAV4 на большой скорости при обгоне другой машины не заметил, как вылетел на правую полосу, где ранее дорожники сняли асфальт. В результате кроссовер врезался в КамАЗ. В результате страшного удара погибли все, кто находился в RAV4 — двое взрослых и двое детей.
В феврале 2021 года произошло массовое ДТП в Бийске. Мужчина, управлявший Volvo XS90, двигался по переходу Коммунарскому и столкнулся с ВАЗ-21110.
«От удара автомобиль Volvo отбросило на транспортные средства Toyota Land Cruiser и Hyundai Galloper, стоящие по правому краю проезжей части дороги. После этого Volvo продолжил движение и совершил столкновение еще с припаркованными автомобилями ВАЗ-2106 и „Лада Веста“ с последующим наездом на двух пешеходов — мужчин 1989 и 1971 годов рождения, который от полученных травм скончался в больнице», — сообщили тогда в краевом управлении МВД.
По данным следствия, виновник происшествия был пьян.