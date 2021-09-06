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Происшествия

Смерть на дороге. Хроника страшных ДТП в Алтайском крае

Днем 6 сентября КамАЗ сбил трех человек в Барнауле. Рассказываем подробности произошедшего и вспоминаем, какие еще жуткие ДТП потрясли жителей Алтайского края за последние годы.

КамАЗ сбил людей на Змеиногорском тракте.
КамАЗ сбил людей на Змеиногорском тракте.
vk.com/incident22.
1 Авария на Змеиногороском тракте

6 сентября на Змеиногорском тракте водитель КамАЗа сбил троих пешеходов. Произошло ДТП недалеко от остановки общественного транспорта «Октябрьский садовод».

В результате аварии две женщины погибли на месте. Третью в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Правоохранители проводят проверку. Обстоятельства произошедшего уточняются.

2 ДТП на Молодежной

29 апреля 2017 года нетрезвый водитель BMW X5 Алексей Бикташев проскочил на красный свет на пересечении проспекта Ленина и улицы Молодежной. Автомобилист протаранил Lada Largus и сбил 26-летнюю девушку, двигавшуюся на разрешающий сигнал светофора по пешеходному переходу.

Бикташева приговорили к колонии. Вскоре он скончался от рака.

BMW X5 после ДТП.
BMW X5 после ДТП.
Barnaul22
3 Авария на Анатолия

15 сентября 2018 года Александр Руденко в состоянии опьянения сел за руль BMW X6. Проигнорировав дорожные знаки, на скорости 151 км в час он врезался в Renault Scenic. Произошла страшная авария на пересечении улицы Анатолия и проспекта Ленина.

В результате ДТП на месте до приезда скорой погибла девочка-пассажирка Renault. В тот же день в больнице скончались жена пострадавшего и еще один пассажир-ребенок.

Суд выносит приговор Александру Руденко.
Суд выносит приговор Александру Руденко.
Анна Зайкова, altapress.ru

Виновника происшествия приговорили к 8,5 годам колонии общего режима и обязали выплатить 21 млн рублей компенсации. Позже кассационный суд сократил наказание до 5 лет и 9 месяцев и выплаты в 3 млн рублей.

4 Смертельное происшествие на Павловском тракте

20 сентября 2020 года водитель Toyota RAV4 на большой скорости при обгоне другой машины не заметил, как вылетел на правую полосу, где ранее дорожники сняли асфальт. В результате кроссовер врезался в КамАЗ. В результате страшного удара погибли все, кто находился в RAV4 — двое взрослых и двое детей.

ДТП в Барнауле 20 сентября.
ДТП в Барнауле 20 сентября.
Barnaul22
5 Столкновение в Бийске

В феврале 2021 года произошло массовое ДТП в Бийске. Мужчина, управлявший Volvo XS90, двигался по переходу Коммунарскому и столкнулся с ВАЗ-21110.

«От удара автомобиль Volvo отбросило на транспортные средства Toyota Land Cruiser и Hyundai Galloper, стоящие по правому краю проезжей части дороги. После этого Volvo продолжил движение и совершил столкновение еще с припаркованными автомобилями ВАЗ-2106 и „Лада Веста“ с последующим наездом на двух пешеходов — мужчин 1989 и 1971 годов рождения, который от полученных травм скончался в больнице», — сообщили тогда в краевом управлении МВД.

Массовое ДТП в Бийске.
Массовое ДТП в Бийске.
vk.com/avarcomdtp.

По данным следствия, виновник происшествия был пьян.

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