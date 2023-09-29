Смертельное ДТП произошло в Алтайском крае

Известно, что столкнулись две иномарки.
Пассажир одного из автомобилей скончался на месте. Еще троих участников ДТП госпитализировали в больницу №1 г. Барнаула.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.
Вечером 28 сентября в Калманском районе произошло смертельное ДТП, сообщает "Инцидент Барнаул".
Известно, что столкнулись две иномарки.
Пассажир одного из автомобилей скончался на месте. Еще троих участников ДТП госпитализировали в больницу №1 г. Барнаула.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.
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