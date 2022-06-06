6 июня
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Происшествия

Смертельное ДТП произошло в алтайском урочище «Тургун»

В урочище «Тургун» в Кош-Агачском районе Республики Алтай 4 июня перевернулся автомобиль УАЗ-469, сообщает пресс-служба региональнного МВД.

УАЗ после ДТП.
УАЗ после ДТП.
04.мвд.рф

Авария случилась около 16:30. 31-летняя местная жительница ехала со стороны села Старый-Бельтир, не справилась с управлением и допустила съезд автомобиля с дороги на левую обочину по направлению движения.

В результате ДТП 24-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте.

Водителя доставили в больницу, но госпитализация не потребовалась.

Сотрудники полиции проводят проверку.

3 июня в Республике Алтай случилось серьезное ДТП, в котором пострадало четыре человека, в том числе 6-летняя девочка.

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