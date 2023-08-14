Смертельное ДТП с Toyota произошло на Алтае

Утром 14 августа в селе Кош-Агач Toyota Isis съехал с дороги и опрокинулся.

Пожарные оказали первую помощь пострадавшему мужчине. Также на месте ДТП был второй участник, он погиб, сообщает управление ГОЧС и ПБ Республика Алтай.

В автомобиле находилось три человека. Одного из них нашел пожарный на крыше туристического домика, который находился в 15 метрах от места происшествия.

Он был жив, но находился без сознания. Пожарные распилили обрешетку крыши, аккуратно извлекли пострадавшего и передали его медикам.

Ранее в Алтайском крае произошло смертельное ДТП, сообщили очевидцы.