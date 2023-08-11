Серьезное ДТП с бетономешалкой произошло на алтайской трассе - есть пострадавшие

33-летний водитель за рулем «Исудзу Гига» слишком близко подъехал к автомобилю перед ним и столкнулся с ВАЗ, которым управлял 66-летний мужчина.

Из-за этого произошло еще одно столкновение - с попутным УАЗ.

В ДТП пострадали три человека, один из них - водитель ВАЗ, которому оказали медпомощь, но не госпитализировали.

ДТП. "Инцидент Барнаул"

Еще двое - его пассажиры, 18-летняя девушка и 13-летний мальчик. Их увезли в барнаульскую больницу №1.

Правоохранители ведут проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее появились фотографии Лады Дэнс после страшного ДТП.