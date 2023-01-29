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Происшествия

СМИ: Израиль начал военную операцию в Иране

Арабское издание Al Arabia сообщает, что Израиль начал военную операцию в Иране в ночь на 29 января.

Флаг Израиля.
Флаг Израиля.
unsplash.com.

Журналисты Al Arabiya сообщают, что, согласно израильским СМИ, военная операция началась внутри Ирана. Сроки ее проведения связывают с визитом главы ЦРУ в Тель-Авив. Однако израильские власти официально не подтверждали эту информацию.

Ранее военный завод в иранском Исфахане подвергся атаке беспилотников. Как сообщает то же издание Al Arabiya, к атаке причастны США и «еще одна страна», но не уточняется, какая. По данным СМИ, целью атаки БПЛА был склад с баллистическими ракетами.

Вопреки ранней версии, Израиль не причастен к атаке, сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал Al Hadath.

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