СМИ: Израиль начал военную операцию в Иране

Журналисты Al Arabiya сообщают, что, согласно израильским СМИ, военная операция началась внутри Ирана. Сроки ее проведения связывают с визитом главы ЦРУ в Тель-Авив. Однако израильские власти официально не подтверждали эту информацию.
Ранее военный завод в иранском Исфахане подвергся атаке беспилотников. Как сообщает то же издание Al Arabiya, к атаке причастны США и «еще одна страна», но не уточняется, какая. По данным СМИ, целью атаки БПЛА был склад с баллистическими ракетами.
Вопреки ранней версии, Израиль не причастен к атаке, сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал Al Hadath.
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