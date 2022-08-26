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Происшествия

Сообщение об «одурманивающих» масках стали приходить россиянам

Новосибирцам стали приходить сообщения с предупреждением о грабителях, которые предлагают маски, пропитанные сильнодействующим веществом. Когда человек вдыхает химикат, он теряет сознание, а злоумышленники обворовывают квартиры, сообщает vn.ru.

Женщина. Маска. Болезнь.
Женщина. Маска. Болезнь.
unsplash.com

Горожанам стали приходить сообщения в мессенджер, в которых предупреждают о неких волонтерах, предлагающих маски бесплатно.

«Они говорят, что это инициатива местных властей. Просят вас „примерить“ маску. Если она подойдет, то дают еще 3−5 штук в зависимости от количества членов семьи», — говорится в сообщении.

Неизвестный отправитель утверждает, что маски пропитаны наркотическим веществом. Во время примерки человек «отключается», и грабители выносят ценности из квартиры.

В полиции уточнили, что информация в сообщениях ложная и не соответствует действительности. Жителям советуют сохранять спокойствие и не заниматься рассылкой фейковых сообщений в чатах.

Ранее жителям Новосибирской области рекомендовали носить маски в общественном транспорте, а также сотрудникам, работающим с людьми.

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