Сообщение об «одурманивающих» масках стали приходить россиянам

Горожанам стали приходить сообщения в мессенджер, в которых предупреждают о неких волонтерах, предлагающих маски бесплатно.
«Они говорят, что это инициатива местных властей. Просят вас „примерить“ маску. Если она подойдет, то дают еще 3−5 штук в зависимости от количества членов семьи», — говорится в сообщении.
Неизвестный отправитель утверждает, что маски пропитаны наркотическим веществом. Во время примерки человек «отключается», и грабители выносят ценности из квартиры.
В полиции уточнили, что информация в сообщениях ложная и не соответствует действительности. Жителям советуют сохранять спокойствие и не заниматься рассылкой фейковых сообщений в чатах.
Ранее жителям Новосибирской области рекомендовали носить маски в общественном транспорте, а также сотрудникам, работающим с людьми.