Сообщение об «одурманивающих» масках стали приходить россиянам

Горожанам стали приходить сообщения в мессенджер, в которых предупреждают о неких волонтерах, предлагающих маски бесплатно.

«Они говорят, что это инициатива местных властей. Просят вас „примерить“ маску. Если она подойдет, то дают еще 3−5 штук в зависимости от количества членов семьи», — говорится в сообщении.