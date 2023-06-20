SOS из бездны океана: один из туристов по пути к "Титанику" вышел на связь. Дедлайн и одной строкой

В батискафе находится пять человек. Один из них написал пост в соцсети. Однако подводные поиски батискафа пока не принесли результатов, указывает Газета.Ru.

Небо

Батискаф также ищут с воздуха два самолета.

Аварийный буй

Накануне погружения на субмарине не был установлен аварийный буй.

Связь

В прошлом году батискаф "Титан" также погружался в бездну океана — с командой не могли связаться на пять часов. Связь с аппаратом обеспечивает спутниковая система StarLink.

Пост дайвера

На субмарине находится находится ирландский дайвер Рори Голден. Он написал на своей странице в соцсети, что с командой все в порядке. Также он попросил не спрашивать, кто находится на борту. И поблагодарил всех, кто ему писал сообщения в WhatsApp.

Интернет

Также Голден указал — возможности выхода в сеть с глубины ограничены.

Новости

Сообщения о происходящем на бадискафе дайвер пообещал публиковать по необходимости.

Космос

На борту батискафа находится известный миллиардер Хэмиш Хардинг. Он был в составе миссии Blue Origin NS-21 и отправлялся в космос в июне прошлого года. Приемный сын молится за Хардинга.

Дедлайн

Экспедиция должна завершиться 20 июня.

Видеодоказательство

Ранее показали первую подводную съемку после крушения "Титаника". Погружение с последующей съемкой произошло в 1986 году. Это первое видеодоказательство обнаружения «Титаника» после трагических событий в апреле 1912 года.

Обломки корабля впервые нашли 1 сентября 1985 года. Группа исследователей обнаружила большие куски мусора на 4 км ниже поверхности Атлантики, в 650 км от Ньюфаундленда.

Показ отснятого материала приурочили к 25-летию обновленной версии оскароносного фильма «Титаник» режиссера Джеймса Камерона.

SOS

Между тем с "Титаника" хотят поднять беспроводной телеграф, подававший сигналы SOS. Marconi установлен радиорубке судна, и для его извлечения палубу корабля придется пробить с использованием подводных роботов.

RMS Titanic Inc. с 1994 года располагает санкцией ЮНЕСКО на подъем обломков «Титаника», отвалившихся от него, но до настоящего момента сам остов судна оставался неприкосновенным.

Корпус корабля находится в критическом состоянии и, если не извлечь артефакты сейчас, они будут потеряны навсегда.

Выжившая

В 2000 году против вскрытия «Титаника» высказывалась последняя выжившая пассажирка корабля Минерва Дин, которой в момент катастрофы было менее года.