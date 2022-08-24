Состоялись переговоры о выплатах родственникам жертв взорванного А321. Среди погибших были уроженки Алтая

В Каире побывали адвокаты родственников россиян, погибших в 2015 году в результате взрыва над Синайским полуостровом самолета А321 компании «Когалымавиа».

Обломки российского самолета, упавшего в Египте 31 октября 2015 года.

В столице Египта прошел первый раунд переговоров, пишет «Коммерсантъ».

В переговорах участвовали представители египетской стороны. Источники издания сообщили, что в скором времени пройдет другой переговорный тур, в котором обсудят суммы компенсаций родственникам жертв, погибших в авиактастрофе.

Возможно, в процессе примут участие представители туриндустрии «пляжной страны». Как известно, они заинтересованы в привлечении нового потока путешественников, пишет Lenta.ru.

Авиакатастрофа

31 октября 2015 года в Египте самолет А-321 авиакомпании «Когалымавиа» выполнял чартерный рейс Шарм-эль-Шейх — Санкт-Петербург.

Спустя 23 минуты после взлета самолет ушел в пике.

Лайнер разбился в центре Синайского полуострова. На борту самолета находились 224 человека, выживших нет.

Это крупнейшая авиакатастрофа в истории советской и российской авиации.

Среди пассажиров, летевшим этим бортом, была уроженка Алтайского края — 27-летняя Юлия Масленникова. Ранее она училась в барнаульской школе № 42. В 2014 году переехала в Санкт-Петербург, забрала к себе дочь Веронику. В октябре Юлия впервые поехала на море.

В составе экипажа находилась Ирина Олару, уроженка Горно-Алтайска (Республика Алтай). Девушка работала бортпроводницей.

Теракт

Американский спутник зафиксировал тепловую вспышку в момент крушения A-321. Позже разведка доложила — на борту А-321, скорее всего, взорвалась бомба ИГИЛ* (запрещенная в России террористическая организация).

Египет не признал терактом авиакатастрофу А321 над Синаем.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин поручил спецслужбам убить ответственных за теракт на борту авиалайнера А321 в Египте.

«Он приказал искать этих людей по всему миру вне зависимости от географии, без какого-либо срока давности, и уничтожить всех этих людей», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. kremlin.ru

При этом он указал на то, что все действия в этом направлении будут проводиться «в строгом соответствии с нормами и принципами международного права».

После шестилетнего перерыва россиянам полностью открыли популярное турнаправление.