Роковой рейс 9268: Египет не признал терактом авиакатастрофу А321 над Синаем

Апелляционный суд Каира не стал рассматривать иски семей россиян, погибших в катастрофе самолета А321 «Когалымавиа» осенью 2015 года в Египте. Суд счел: личности жертв не установлены, а крушение — авария, а не теракт, пишет «Коммерсантъ».

Обломки российского самолета, упавшего в Египте 31 октября 2015 года.

На борту находилось 217 пассажиров и 7 членов экипажа. Все погибли.

30 семей погибших россиян подали иск к Шерифу Исмаилу, занимавшему на момент крушения А321 пост премьера Египта, и трем его подчиненным — главам МВД, минфина и авиации.

Суд признал «незаконное вмешательство» в полет лайнера неких «третьих лиц», но отклонил претензии к чиновникам, из-за халатности которых, как считают заявители, террористы пронесли бомбу на борт российского лайнера, пишет «Интерфакс».

Между тем в России все погибшие не только установлены, но и уже давно похоронены. Следственный комитет РФ однозначно назвал происшедшее над Синайским полуостровом террористическим актом, возбудив уголовное дело по соответствующей ст. 205 УК РФ.

В списках погибших было много одинаковых фамилий — люди летали отдыхать целыми семьями.

Среди погибших — две уроженки Алтая: пассажир разбившегося A321 жительница Барнаула Юлия Масленникова (27 лет) и бортпроводница Ирина Олару (22 года) из Горно-Алтайска.

Юлия Масленникова. vk.com/memory_of_julia_maslennikova

В ближайшее время будут поданы кассационные жалобы в Верховный суд Египта на решения о якобы неустановленных личностях погибших и их родственных связей.

Авиасообщение

После этого ЧП Москва приняла решение о полной приостановке авиасообщения между Россией и Египтом.

Что произошло

31 октября 2015 года через полчаса после взлета из египетского аэропорта Шарм-эль-Шейх над Синайским полуостровом разбился лайнер А321 авиакомпании «Когалымавиа», летевший рейсом 9268 в Санкт-Петербург.