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16 апреля
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Происшествия

Сотрудницу московского метро взяли в заложники

В Москве полицейские задержали мужчину, который угрожал молотком работнице метро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Метро.
Метро.
greg westfall, CC BY 2.0,part from original.

«В полицию поступило сообщение о том, что на перегоне между станциями „Автозаводская“ и „Технопарк“ неизвестный вошел в помещение, где находилась сотрудница метро, и стал ей угрожать предметом, похожим на молоток. Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства», — приводит издание слова собеседника.

В результате инцидента пострадавших нет.

Отмечается, что мужчина был задержан в течение часа, а сотрудница освобождена. Проводится доследственная проверка.

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