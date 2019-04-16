Сотрудницу московского метро взяли в заложники

«В полицию поступило сообщение о том, что на перегоне между станциями „Автозаводская“ и „Технопарк“ неизвестный вошел в помещение, где находилась сотрудница метро, и стал ей угрожать предметом, похожим на молоток. Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства», — приводит издание слова собеседника.
В результате инцидента пострадавших нет.
Отмечается, что мужчина был задержан в течение часа, а сотрудница освобождена. Проводится доследственная проверка.