Соцсети: из окна девятого этажа выпал подросток в Барнауле

Это произошло по адресу ул. 5-я Западная, 77. На фото следы приземления подростка.
«В данный момент он находится в больнице в тяжелом состоянии», — рассказали в сообществе.
В Барнауле из окна девятого этажа выпал 14-летний школьник, сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул».
Это произошло по адресу ул. 5-я Западная, 77. На фото следы приземления подростка.
«В данный момент он находится в больнице в тяжелом состоянии», — рассказали в сообществе.
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