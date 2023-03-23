Советника Бастрыкина отправили в колонию строгого режима на 20 лет

Обвиняемого приговорили к 20 годам колонии строго режима и лишили звания генерал-лейтенанта.
Михаил Музраев отреагировал на приговор спокойно. По мнению депутата облдумы Александра Осипова, вина советника Бастрыкина не доказана. И дело «сшито даже не нитками, а соплями».
Парламентарий считает — дело нужно отдавать на доследование, так как оно «основано на предположениях, которые трактуются уже осужденными и находящимися в местах лишения свободы людьми».
После оглашения приговора Музраеву, которого признали виновным в организации поджога дома губернатора, в администрации Волгоградской области сообщили, что глава региона не будет комментировать судебный вердикт.
Об осужденном
С 1996 по 2007 год Михаил Музраев был заместителем прокурора Волгоградской области. Затем он возглавил региональное управление СКР. После инсульта продолжил работать в Следственном комитете. В декабре 2018-го он оставил пост, в январе 2019 года стал советником руководителя СКР генерала Александра Бастрыкина.
Между тем в отношении генерал-майора Росгвардии возбудили уголовное дело.
Ранее приговор о крупном мошенничестве вынесли бывшему депутату гордумы Барнаула.