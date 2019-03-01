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Происшествия

Спустя 60 лет после трагедии криминалисты поставили точку в деле о гибели туристов на перевале Дятлова

Эксперты Следственного комитета России пришли к выводу, что смерть группы туристов, возглавляемых Игорем Дятловым, «не имеет никакой скрытой подоплеки». С материалами нового расследования ознакомился «МК».

Перевал Дятлова. Фото спасателя Вадима Брусницына от 26 или 28 февраля 1959 г.
Перевал Дятлова. Фото спасателя Вадима Брусницына от 26 или 28 февраля 1959 г.
Soviet investigators, СС0, commons.wikimedia.org

По версии следователей, первая группа туристов погибла у костра без одежды и припасов, не имея физических возможностей поддерживать огонь.

Еще одна группа (ее возглавлял Дятлов) предприняла отчаянную попытку пройти через ураганный ветер к заваленной палатке.

Третья группа искала более надежное убежище, добралась до перешейка, который провалился под их тяжестью и оказалась накрыта слоем промерзшего снега.

Криминалисты подчеркнули, что «сомнения» в причинах гибели группы Дятлова из-за тяжелых погодных условий стали следствием «непрофессионализма и неполноты работы по делу». Они добавили, что непрофессиональный подход к делу привел к появлению версий об «огненных шарах» и других мистических явлениях, пишет Газета.Ru.

Ранее сообщалось, что на детекторе лжи проверили рассказ об убийцах уральских студентов. Убийцы советских туристов действовали организованно — и было их пятеро.

Врач Николай Тарасов из Кыштыма, занимающийся расследованием тайны гибели группы Игоря Дятлова, призвал к срочной эксгумации тел жертв трагедии, произошедшей 60 лет назад в окрестностях горы Холатчахль (Гора Мертвецов).

По мнению Тарасова, останки погибших в ту злополучную ночь 1959-го впоследствии подменили.

Тайна перевала

Группа туристов под руководством студента Уральского политехнического института (УПИ, ныне УрФУ) Игоря Дятлова в ночь на 2 февраля 1959 года пропала в горах Северного Урала.

Через несколько дней поисковой операции на склоне горы Холатчахль были найдены разрезанная палатка и пять тел туристов, а еще четверых нашли лишь через два месяца под снегом. На одежде впоследствии обнаружили радиацию.

Материалы уголовного дела долгие годы были засекречены.

Спустя 60 лет после трагедии теми загадочными событиями заинтересовалась прокуратура.

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