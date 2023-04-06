Спустя пять дней ликвидировали крупный пожар на сибирской пилораме

Информация о возгорании поступила 1 апреля.
Площадь пожара составила порядка 5 тыс. квадратных метров. Зафиксированы превышения концентрации загрязняющих веществ по фенолу, этилбензолу, стиролу, хлорбензолу, формальдегиду.
Ранее какие алтайские города и села подвержены риску пожаров, рассказали власти края.
В зоне риска находятся Бийск, Алейск, Белокуриха, Заринск, Новоалтайск, Камень-на-Оби, Славгород, Яровое и Змеиногорск. Пожары угрожают сразу 26 поселкам и микрорайонам, входящих в состав Барнаула.