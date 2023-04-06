6 апреля
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Происшествия

Спустя пять дней ликвидировали крупный пожар на сибирской пилораме

Пожарные ликвидировали возгорание отходов лесопиления в Емельяновском районе Красноярского края, сообщает «Интерфакс».

Спасатели.
Спасатели.
vk.com/mchs24

Информация о возгорании поступила 1 апреля.

Площадь пожара составила порядка 5 тыс. квадратных метров. Зафиксированы превышения концентрации загрязняющих веществ по фенолу, этилбензолу, стиролу, хлорбензолу, формальдегиду.

Ранее какие алтайские города и села подвержены риску пожаров, рассказали власти края.

В зоне риска находятся Бийск, Алейск, Белокуриха, Заринск, Новоалтайск, Камень-на-Оби, Славгород, Яровое и Змеиногорск. Пожары угрожают сразу 26 поселкам и микрорайонам, входящих в состав Барнаула.

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