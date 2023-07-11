11 июля
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Происшествия

Стала известна причина страшного ДТП с грузовым поездом в Алтайском крае

Стали известны причины и обстоятельства ДТП, в котором столкнулись грузовой поезд и автобус в Алтайском крае. Об этом сообщает региональный Мирнтранс.

Авария на перегоне Панкрушиха - Урываево
Авария на перегоне Панкрушиха - Урываево
Минтранс Алтайского края

Авария произошла 11 июля в 4:28 на железнодорожном переезде 518 км перегона Урываево – Панкрушиха Западно-Сибирской.

Автобус без пассажиров выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом. По данным ГУ МВД, 50-летний водитель ехал со стороны села Хабары в сторону села Панкрушиха, и проехал на запрещающий сигнал семафора.

Машинист применил экстренное торможение, но расстояние между транспортами было слишком мало. Столкновения было неизбежно.

В результате ДТП погиб водитель автобуса. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался по дороге в больницу.

Авария не повлияла на движение других поездов.

"Отметим, что данный переезд оборудован исправно действующей звуковой и световой сигнализацией, шумовыми полосами, светодиодной стоп-линией, дополнительными знаками и проблесковыми маячками", - заявляют в ведомстве.

За неделю это уже второй случай столкновения автомобиля с поездом на этом участке. Ночью 5 июля грузовой поезд протаранил "Рено Логан" на этом же железнодорожном переезде.

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