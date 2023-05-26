26 мая
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Происшествия

Стала известна причина взрыва в Краснодаре

Взрывы произошли из-за падения двух беспилотников. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Дроны. Беспилотники.
Дроны. Беспилотники.
СС0

По его словам, при взрыве пострадало несколько здания, но при этом обошлось без жертв.

Губернатор поблагодарил спецслужбы за оперативные действия и профессионализм. Также он отметил, что следственные мероприятие продолжаются.

Кроме того, в ближайшие дни губернатор пообещал помочь всем гражданам, чье жилье пострадал при взрыве.

Что произошло?

Ночью 26 мая в Краснодаре произошел взрыв на ул. Морской. Горожане поделились фотографиями ужасающих последствий.

До этого жители города-миллионника сообщали о двух взрывах. Также в небе над городом удалось снять, по всей видимости, сам беспилотник.

Ранее стало известно, с какого расстояния запустили дроны, атаковавшие Кремль. Президент не пострадал.

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