Установлены личности двух девушек, погибших в давке в Сеуле. Одна из них — жительница Новокузнецка.

Как сообщает Telegram-канал Baza, погибли Дарья Твердохлеб и Кристина Гарднер.

По информации РИА Новости, Дарья училась в Санкт-Петербургском государственном университете на четвертом курсе по программе «Свободные искусства и науки».

20 октября она поехала на включенное обучение в сеульский университет Сонгюнгван на осенний семестр. Девушке был 21 год.

Дарья Твердохлеб СПбГУ

Вторая девушка, 27-летняя Кристина Гарднер, была блогером и вела блог про музыку Южной Кореи, пишет ngs.ru.

Судя по записям в соцсетях, Кристина переехала из Новокузнецка в Южную Корею в 2021 году. Она училась в университете Кенбок.

Напомним, 29 октября произошла смертельная давка на праздновании Хэллоуина в центре Сеула. Погибли 151 человек, пострадали порядка 82, из них 19 госпитализировали в тяжелом состоянии. Среди них — четыре погибшие россиянки.

Глава представительства МИД России во Владивостоке Андрей Броварец заявил, что две погибшие девушки были из Приморского края: одна из Находки, другая — из Спасска-Дальнего.