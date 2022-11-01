1 ноября
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Происшествия

Стали известны имена двух российских девушек, погибших в давке в Сеуле. Одна из них — из Сибири

Установлены личности двух девушек, погибших в давке в Сеуле. Одна из них — жительница Новокузнецка.

Кристина Гарднер
Кристина Гарднер
Соцсети Кристины Гарднер

Как сообщает Telegram-канал Baza, погибли Дарья Твердохлеб и Кристина Гарднер.

По информации РИА Новости, Дарья училась в Санкт-Петербургском государственном университете на четвертом курсе по программе «Свободные искусства и науки».

20 октября она поехала на включенное обучение в сеульский университет Сонгюнгван на осенний семестр. Девушке был 21 год.

Дарья Твердохлеб
Дарья Твердохлеб
СПбГУ

Вторая девушка, 27-летняя Кристина Гарднер, была блогером и вела блог про музыку Южной Кореи, пишет ngs.ru.

Судя по записям в соцсетях, Кристина переехала из Новокузнецка в Южную Корею в 2021 году. Она училась в университете Кенбок.

Напомним, 29 октября произошла смертельная давка на праздновании Хэллоуина в центре Сеула. Погибли 151 человек, пострадали порядка 82, из них 19 госпитализировали в тяжелом состоянии. Среди них — четыре погибшие россиянки.

Глава представительства МИД России во Владивостоке Андрей Броварец заявил, что две погибшие девушки были из Приморского края: одна из Находки, другая — из Спасска-Дальнего.

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