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Происшествия

Стали известны подробности ДТП на автодороге Барнаул - Рубцовск

Днем 3 июня на автодороге Барнаул — Рубцовск произошло ДТП с участием трех автомобилей. Подробности сообщили в Госавтоинспекции.

ДТП Барнаул-Рубцовск.
ДТП Барнаул-Рубцовск.
altapress.ru

В результате предварительного расследования было установлено, что 36-летний водитель автомобиля Mitsubishi Galant не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным автомобилем Lada Largus, которым управлял 56-летний мужчина.

Водитель Lada Largus остановился, чтобы пропустить встречные автомобили перед поворотом налево. После столкновения автомобиль Lada Largus отбросило на встречный Nissan Sunny, за рулем которого был 22-летний мужчина.

В результате аварии водители Mitsubishi Galant и Lada Largus получили телесные повреждения. Им оказали медицинскую помощь в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи, но не госпитализировали.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на трассе Барнаул — Новосибирск сгорел автомобиль.

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