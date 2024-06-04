В результате предварительного расследования было установлено, что 36-летний водитель автомобиля Mitsubishi Galant не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным автомобилем Lada Largus, которым управлял 56-летний мужчина.
Водитель Lada Largus остановился, чтобы пропустить встречные автомобили перед поворотом налево. После столкновения автомобиль Lada Largus отбросило на встречный Nissan Sunny, за рулем которого был 22-летний мужчина.
В результате аварии водители Mitsubishi Galant и Lada Largus получили телесные повреждения. Им оказали медицинскую помощь в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи, но не госпитализировали.
По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что на трассе Барнаул — Новосибирск сгорел автомобиль.
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