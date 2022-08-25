Стали известны подробности изнасилования 51-летней женщины в Камне-на-Оби

Подросток предложил женщине интимные отношения, на что получил отказ. В итоге он разозлился, напал на нее и начал душить. Когда она потеряла сознание, подозреваемый испугался и хотел убежать.
Однако, когда потерпевшая пришла в себя, он уволок ее в кусты и изнасиловал. Женщина кричала и звала на помощь, но была в безлюдном месте, поэтому никто не услышал.
Когда насильник скрылся, она пошла к своим знакомым и вызвала полицию.
Сообщается, что незнакомец серьезно избил жительницу Камня и украл у нее банковскую карту. По имеющейся информации, после совершенного преступления он купил еды на 8 тыс. рублей.
Следователи собрали достаточно доказательств и возбудили четыре уголовных дела по фактам изнасилования и грабежа.
Ранее пьяный сибиряк зарезал свою малолетнюю дочку и бывшую жену.