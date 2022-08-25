25 августа
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Происшествия

Стали известны подробности изнасилования 51-летней женщины в Камне-на-Оби

В Камне-на-Оби 16-летнего подростка подозревают в изнасиловании 51-летнюю женщину на берегу озера. Подробности произошедшего рассказал источник «АиФ».

Насилие.
Насилие.
CCO

Подросток предложил женщине интимные отношения, на что получил отказ. В итоге он разозлился, напал на нее и начал душить. Когда она потеряла сознание, подозреваемый испугался и хотел убежать.

Однако, когда потерпевшая пришла в себя, он уволок ее в кусты и изнасиловал. Женщина кричала и звала на помощь, но была в безлюдном месте, поэтому никто не услышал.

Когда насильник скрылся, она пошла к своим знакомым и вызвала полицию.

Сообщается, что незнакомец серьезно избил жительницу Камня и украл у нее банковскую карту. По имеющейся информации, после совершенного преступления он купил еды на 8 тыс. рублей.

Следователи собрали достаточно доказательств и возбудили четыре уголовных дела по фактам изнасилования и грабежа.

Ранее пьяный сибиряк зарезал свою малолетнюю дочку и бывшую жену.

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