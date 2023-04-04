Стали известны подробности смерти 19-летней девушки после вечеринки в баре

Накануне смерти девушка поделилась с подругой, что ей подсыпали в бокал с вином порошок, сообщает «КП Новосибирск».

Напомним, девушка по имени Лилия умерла в квартире у своей подруги после вечеринки в ночном баре в ночь на 1 апреля.

В заведении к девушкам подошли знакомиться парни, угостили вином. Лилия выпила два бокала, подруга отказалась. Погибшая также пила коктейли и энергетик, а потом поделилась с подругой, что кто-то подсыпал ей в вино порошок.

Под утро Лилии стало плохо. Она поехала ночевать к подруге в общежитие, но там стало хуже — пошла пена изо рта. Сосед вызвал скорую, однако спасти девушку не удалось.

Мама погибшей говорит, что у дочери с рождения эпилепсия, на днях были судороги. Она считает, что из-за выпитого алкоголя, энергетика и порошка у нее случился приступ.

Лекарства. СС0

Если вовремя не ввести противоанафилактический препарат, человек может задохнуться, говорит женщина. Ее удивило, что никто не вызвал скорую сразу, как только девушке стало плохо.

Подруга при этом не выходит на связь.

По словам мамы, Лилия всегда была самостоятельной, работала, присылала домой деньги. У нее осталась маленькая дочка, которую воспитывает бабушка.

Судмедэксперты сделали все анализы. Женщина надеется, что удастся установить вещество, которое подмешали в бокал. Тогда следователи примут решение, возбуждать ли уголовное дело.

Ранее младенец умер на руках у матери в барнаульской больнице. Женщина обвиняет в халатности медиков.