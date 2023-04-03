3 апреля
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Происшествия

В Новосибирске 19-летняя девушка умерла после вечеринки в ночном клубе

Девушка по имени Лилия умерла в квартире у своей подруги после вечеринки в ночном клубе, сообщает «КП-Новосибирск».

Вечеринка. Молодежь
Вечеринка. Молодежь
ССО

Трагедия произошла в ночь на 1 апреля. После расставания с парнем Лилия и ее подруга решили пойти в ночной клуб.

«Подруга рассказала, что в клубе они познакомились с парнями, которые угостили их вином. Подруга отказалась, а Лилия выпила два бокала, после этого ей стало плохо», — рассказала тетя погибшей.

После этого девушки решили переночевать в квартире подруги и поехали туда. Утром у Лилии пошла пена изо рта, и она умерла.

«Сосед подруги вызвал „скорую“ и ее увезли в морг в одной ночнушке и плавках», — добавила тетя Лилии.

Участковая произвела осмотр места и позвонила родственникам. Они приехали в Новосибирск и опознали Лилию. Тело девушки родственники решили похоронить на родине — в Тыве.

«Снова приехали в морг, вышла женщина и сказала якобы смерть была ненасильственной. Но со слов подруги у Лилии на лице была кровь, лицо опухло как будто ее избили. Подозреваю, что умерла она не просто так», — сообщила сестра погибшей.

Решение о возбуждении уголовного дела будут принимать по результатам судмедэкспертизы. Родственники написали заявление в региональную прокуратуру с просьбой помочь в расследовании.

Ранее женщина трагически погибла в ДТП на Алтае.

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