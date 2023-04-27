Стало известно, где прогремел мощный взрыв в питерском пригороде

После ночных звонков 27 апреля в экстренные службы от испуганных жителей Павловска Ленинградской области на место ЧП выехали взрывотекники и ОМОН.

Некоторые предполагали, что взрыв прогремел на военном аэродроме Пушкина. Однако выяснилось, что спецслужбы работают в заброшенной котельной Павловска, указывает «Фонтанка». Территоря оцеплена.

Здание находится в 300 метрах от конно-спортивного клуба — там пробило крышу. Люди и лошади не пострадали. Животные сильно напуганы.

От мощного грохота в городе стали трястись здания.

Пока официального сообщения о причине взрыва не сообщалось.

Накануне рыбак подорвался на гранате в Сибири. На место выезжали экстренные службы. Очевидцы также сообщают, что на месте происшествия утром находились саперы.

Ранее в Рубцовске парень подорвался на гранате, которую нашел у магазина.