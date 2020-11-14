Стало известно, кто владеет самолетом-гигантом «Руслан», аварийно приземлившемся в Новосибирске

«Руслан», который аварийно сел в новосибирском аэропорту Толмачёво, принадлежит авиакомпании «Волга-Днепр».

Владельцы и офшоры

«Волга-Днепр» зарегистрирована в Ульяновске. По данным сервиса «Контур-Фокус», авиакомпания принадлежит ООО «Волга-Днепр-Москва», Сергею Мироненко, Михаилу Творогову, Петру Кононенко, оффшору «Линко Лимитед» с Британских Виргинских островов и зарегистрированной в Нидерландах Volga-Dnepr Logistics B.V.

Выручка компании в 2019 году составила 7,5 млрд рублей. Чистый убыток — 1,8 млрд, пишет Тайга.инфо.

ООО «Волга-Днепр-Москва» принадлежит голландской Volga-Dnepr Logistics. Президент ГК «Волга-Днепр» — Алексей Исайкин. Он занимает 129 строчку в рейтинге богатейших россиян, по версии Forbes. Его состояние оценивается в $800.

Что произошло с «Русланом»

13 ноября Ан-124 «Руслан» вынужденно вернулся в «Толмачёво» после вылета в Вену из-за неполадок в двигателе, при посадке он выкатился за пределы полосы на 200 метров.

По предварительной информации, при посадке у него повредились пневматики и левая основная стойка шасси. Также у машины повреждены крылья.

Источник в службах аэропорта «Толмачева» говорил, что командир экипажа после вылета сообщил об отказе систем радиосвязи и запросил посадку.

На борту было 14 человек, никто не пострадал.

По факту ЧП Новосибирский следственный отдел Западно-Сибирского СУТ СК России проводит доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Было принято решение о временном закрытии аэропорта «Толмачёво».

Начал «крошиться» в небе

Фрагменты грузового Ан-124, который аварийно сел в Новосибирске, нашли на строительных площадках, над которыми он пролетал.

«Над площадкой пролетел самолет, у которого было видно дымящийся правый двигатель. После этого на площадке обнаружены упавшие фрагменты. Далее самолет пролетал над стройплощадкой производственно-торговой компании „Марс“ — туда упали фрагменты гораздо крупнее», — сообщил очевидец, находящийся на стройплощадке завода PepsiCo.

В компании «Марс» сказали, что их объекты не пострадали.

«Фрагменты упали на строящийся склад рядом с территорий, где мы арендуем склады. По нашей информации, это склады, которые арендует „Лента“. Вот на строящийся склад упал фрагмент. Еще есть обломки на территории, где строится PepsiCo. На наших складах, которые мы также арендуем поблизости, ничего не обнаружено, к счастью», — сказали в службе безопасности «Марса».

Версии ЧП

Аварию мог спровоцировать пожар в двигателях.

«После взлета экипаж доложил о проблемах в 3 и 4 двигателе. Сработали датчики пожара. Стала падать тяга. Затем отказала радиосвязь», — рассказал источник.

После аварийной посадки пожара не последовало, сказал собеседник агентства.

По некоторым данным, самолет летел без груза. Однако другие источники утверждают, что на борту было 120 тонн груза.

Пассажирские рейсы

Шесть самолетов, которые летели в Новосибирск, из-за ЧП направили в аэропорт Барнаула. Из них пять — от авиакомпании S7 и один «Авиатрафик» (Киргизия).

Некоторые рейсы принял запасной аэропорт в Кемерове.

«Изделие 400»

Ан-124 «Руслан» — советский тяжелый дальний транспортный самолет. С считается самым большим в мире серийным грузовым самолетом.

«Изделие 400» — рабочий шифр самолета при проектировании и изготовлении.

Масса лайнера при полной загрузке — около 400 тонн.

На 2018 год 12 самолетов составляли основу авиапарка компании «Волга-Днепр». Два находятся на хранении на аэродроме Ульяновск-Восточный. Еще девять «Русланов» эксплуатирует Минобороны.

Регулярно участвует в воздушном Параде Победы над Красной площадью.