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Происшествия

Сторонники Навального рассказали об обнаружении в его организме смертельно опасного яда

Директор ФБК Иван Жданов во время общения с журналистами заявил, что сотрудница транспортной полиции заявила ему про вещество, которым отравили Алексея Навального.

Алексей Навальный.
Алексей Навальный.
instagram.com/navalny.

Видео общения с журналистами опубликовала в своем Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

«Мы находились в кабинете главного врача, в этот момент в кабинет входит представитель транспортной полиции и показывает с телефона: „Вот это вещество нашли“. Главный врач говорит: „Ну нашли и нашли“», — рассказал Жданов.


Жданов отметил, что он подошел к сотруднице и спросил, какое вещество конкретно нашли, но она сослалась на «тайну следствия».

«Она говорит это тайна следствия, мы не можем сказать, но это вещество смертельно опасное… это вещество представляет угрозу не только жизни Алексея, но и окружающим, все вокруг должны находиться в костюмах защиты. Больше она ничего не говорит, какое вещество — мы не знаем», — процитировал Жданов правоохранителя.

Супруга Навального Юля также объяснила со слов врачей, почему пациента отказываются перевозить. Напомним, ранее медики не разрешили вывезти оппозиционера медицинским спецбортом в Германию, который уже прилетел.

«Говорят, что сейчас они не могут это совершить — не транспортабелен, хотя еще два часа назад ситуация развивалась так, что готовили документы на транспортировку. И, собственно говоря, поэтому здесь находилась транспортная полиция», — рассказала она.

Алексей Навальный с супругой Юлей.
Алексей Навальный с супругой Юлей.
instagram.com/navalny.

Через два часа поступил отказ на отправление Навального в немецкую клинику. Его жена уверена, что это сделано для того, чтобы «химическое вещество, которое находится в организме, исчезло».

Сам Навальный, подчеркнула его супруга, сейчас находится «в не очень хорошем состоянии».

«Мы не можем доверять этой больнице и требуем, чтобы нам его выдали, чтобы лечить у врачей, которым мы доверяем», — заявила она.

Главный врач омской больницы наоборот уверен, что специалисты учреждения, а также медики из Бурденко и Пирагова, не хуже, чем из немецкой больницы.


Также в общении с журналистами главврач прокомментировал заявление о яде, который якобы нашли в организме пациента.

«На сегодняшний день не можем сказать, что сказала супруга <…> те анализы, которые мы на сегодняшний день получили, эти вещества — отрицательные», — подчеркнул он.

Напомним, утром 20 августа из-за отравления Навального самолет, в котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске.

Сейчас пациент находится в омской больнице скорой медпомощи № 1 (БСМП-1): его ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Ранее медики назвали возможные причины госпитализации Навального — проблема с мозговым кровообращением или диабетическая кома.

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