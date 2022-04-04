4 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Страшное лобовое ДТП произошло на трассе в Алтайском крае

Днем 4 апреля в Алтайском крае на трассе А-322 произошло лобовое столкновение двух иномарок. Свидетели аварии сообщают, что погибла женщина.

Авария на рубцовской трассе.
Авария на рубцовской трассе.
"Инцидент Рубцовск"

ДТП случилось недалеко от поворота на Поспелиху при движении со стороны Рубцовска. Столкнулись Toyota Тundra и Toyota Probox.

«Женщина лежит на обочине, мужчина рядом с ней сидит. Скорая, полиция и пожарные на месте» , — сообщили очевидцы в группе «Инцидент Рубцовск».

Подробности аварии выясняются.

Ранее, 3 апреля, смертельное ДТП произошло на новосибирской трассе — погибли 69-летний водитель такси и пассажиры — 61-летний мужчина и 48-летняя женщина. Ночью этого же дня двое подростков и мужчина скончались в ДТП с фурой.

4 апреля под Барнаулом при столкновении грузовика с тягачом погибла молодая женщина. Со слов очевидцев, она была в положении.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость