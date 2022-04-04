Страшное лобовое ДТП произошло на трассе в Алтайском крае

Днем 4 апреля в Алтайском крае на трассе А-322 произошло лобовое столкновение двух иномарок. Свидетели аварии сообщают, что погибла женщина.

ДТП случилось недалеко от поворота на Поспелиху при движении со стороны Рубцовска. Столкнулись Toyota Тundra и Toyota Probox.

«Женщина лежит на обочине, мужчина рядом с ней сидит. Скорая, полиция и пожарные на месте» , — сообщили очевидцы в группе «Инцидент Рубцовск».

Подробности аварии выясняются.

Ранее, 3 апреля, смертельное ДТП произошло на новосибирской трассе — погибли 69-летний водитель такси и пассажиры — 61-летний мужчина и 48-летняя женщина. Ночью этого же дня двое подростков и мужчина скончались в ДТП с фурой.

4 апреля под Барнаулом при столкновении грузовика с тягачом погибла молодая женщина. Со слов очевидцев, она была в положении.