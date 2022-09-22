«Строгача» 14 лет получил экс-зампред алтайского правительства

Наказание — 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также Пальталлер должен выплатить 80 млн рублей штрафа.

Также он должен выплатить 136 млн рублей в пользу государства.

Что произошло

Бывшего вице-премьера задержали в конце лета 2020 года.

По данным следствия, при строительстве горнолыжного комплекса «Манжерок» чиновники вместе с управлением капитального строительства оформили документы на сумму 505 млн рублей, в том числе подтвердили принятие работ стоимостью 94 млн рублей, которые фактически не исполнялись.

Барнаульский «след»

Роберт Пальталлер долгое время работал в Барнауле — он, в частности, возглавлял «Барнаульский ликеро-водочный завод» и «Барнаульский водоканал», писал altapress.ru.

В 2006 году его пригласили в команду недавно возглавившего Республику Алтай Александра Бердникова — вместе с группой других выходцев из Алтайского края.

Ранее журналисты показали особняк Пальталлера.