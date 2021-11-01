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Происшествия

Superjet с сотней людей на борту столкнулся с косулей

1 ноября в Пскове Sukhoi Superjet авиакомпании «Азимут» (рейс Москва — Псков) столкнулся с диким животным, предположительно, косулей, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

 Sukhoi Superjet авиакомпании "Азимут".
 Sukhoi Superjet авиакомпании "Азимут".
epp.genproc.gov.ru

Необычное ЧП произошло после посадки самолета на взлетно-посадочную полосу аэродрома «Псков» (Кресты) международного аэропорта «Княгиня Ольга».

Отклонений в работе воздушного судна и его параметров не было.

На борту находились 96 пассажиров и четыре члена экипажа. Никто из них не пострадал.

О судьбе косули не сообщается.

На место выезжал псковский транспортный прокурор Виталий Фетисов. Проверяются все обстоятельства инцидента.

Ранее в Санкт-Петербурге прокуратура начала проверку после того, как в аэропорту Пулково перепутали гробы.

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