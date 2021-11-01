Superjet с сотней людей на борту столкнулся с косулей

Необычное ЧП произошло после посадки самолета на взлетно-посадочную полосу аэродрома «Псков» (Кресты) международного аэропорта «Княгиня Ольга».
Отклонений в работе воздушного судна и его параметров не было.
На борту находились 96 пассажиров и четыре члена экипажа. Никто из них не пострадал.
О судьбе косули не сообщается.
На место выезжал псковский транспортный прокурор Виталий Фетисов. Проверяются все обстоятельства инцидента.
Ранее в Санкт-Петербурге прокуратура начала проверку после того, как в аэропорту Пулково перепутали гробы.