Таксист высадил несовершеннолетнюю из авто, девушка добиралась лесом до дома

Таксист не доехал километра до назначенного адреса и высадил несовершеннолетнюю пассажирку из машины.

Инцидент случился в Екатеринбурге, пишет E1.ru.

Девушка добралась пешком до дома через лес. Пострадавшая обратилась с претензией в службу такси. Там сообщили, что водитель может лишиться доступа к заказам.

Ранее таксисты в Бийске на выходных отказывались от заказов из-за гололедицы. Как рассказали бийчане, цены на такси подскочили почти до 900 рублей, но даже при такой цене водители не брали заказы.

По словам самих таксистов, никто не хочет «бить машину по таким дорогам», однако с пониманием относится к тем, кто такие заказы делает.