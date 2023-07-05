Талибы* потребовали закрыть женские салоны красоты в Афганистане

Талибы потребовали закрыть салоны красоты в течение месяца. Запрет будет действовать в Кабуле и других провинциях Афганистана.
О намерениях правительства запретить женские салоны красоты сообщалось в январе 2023 года.
Напоминаем, что правительство "Талибана" пришло к власти в Афганистане в 2021 году.
В начале своего правления талибы обещали не ограничивать права женщин.
Однако вскоре им запретили получать школьное и высшее образование, работать в ряде отраслей, путешествовать без сопровождения родственника мужского пола. Также женщин обязали носить бурки.