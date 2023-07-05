5 июля
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Происшествия

Талибы* потребовали закрыть женские салоны красоты в Афганистане

Правительство «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в РФ) потребовало закрыть салоны красоты для женщин в Афганистане. Об этом сообщает "КоммерсантЪ".

Салон красоты.
Салон красоты.
СС0

Талибы потребовали закрыть салоны красоты в течение месяца. Запрет будет действовать в Кабуле и других провинциях Афганистана.

О намерениях правительства запретить женские салоны красоты сообщалось в январе 2023 года.

Напоминаем, что правительство "Талибана" пришло к власти в Афганистане в 2021 году.

В начале своего правления талибы обещали не ограничивать права женщин.

Однако вскоре им запретили получать школьное и высшее образование, работать в ряде отраслей, путешествовать без сопровождения родственника мужского пола. Также женщин обязали носить бурки.

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