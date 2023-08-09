9 августа
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Происшествия

Тайное захоронение с останками тысяч узников нашли на месте лагеря смерти в России

Останки около 100 человек на месте существовавшего в годы Великой Отечественной войны (ВВО) фашистского концлагеря в Ленинградской области нашли поисковики, сообщает региональный СКР.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Предположительно, здесь находятся расстрелянные заключенные ДУЛАГ-102. По архивным документам, тут может находиться около 2000 человек.

Массовое захоронение находится в полутора километрах от города Волосово, указывает LIFE.

Также обнаружены фрагменты личных вещей и одежды. По останкам назначены судебные медико-криминалистические экспертизы, чтобы установить возраст, пол погибших, причины смерти.

Следком проводит проверку.

"Алсиб"

Между тем представители Русского географического общества (РГО) планируют продолжить исследования мест катастроф на смертельно опасном воздушном пути «Аляска — Сибирь».

«Алсиб» — авиакоридор, который соединял Советский Союз и США во время Второй мировой войны.

Он использовался для поставок истребителей и бомбардировщиков от западных союзников по договору ленд-лиза.

Altapress.ru в 2008 году публиковал материал о приморском отряде "АвиаПоиск" — "Выполняя иммельман, сорвался в штопор". Авторская статья посвящена летчикам, чьи останки до сих пор лежат в российской глуши рядом с разбившимися самолетами.

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