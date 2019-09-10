Телефонный мошенник отправился за решетку за хищение денег у абонентов «Билайн» с Алтая

Житель Самарской области поехал в колонию строгого режима на 6,5 лет за то, что похитил у 23 абонентов компании «ВымпелКом» («Билайн») в Алтайском крае через сотовый телефон около 131 тыс. рублей. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Мошенническая схема была предельно простая. Хитрый волжанин рассылал на телефоны абонентов в Алтайском крае ложную информацию о блокировании операций по их банковским картам. После чего он звонил им, представлялся сотрудником банка и под предлогом предотвращения хищения имеющихся на банковских картах денег убеждал ни о чем не подозревающих граждан сообщить личные персональные данные, а также реквизиты банковской карты.

Конечно, раздосадованные блокировкой карты абоненты легко выдавали эту информацию. После получения банковских реквизитов мошенник при помощи установленного приложения «QIWI» и телефона с доступом в Интернет переводил деньги со счета банковской карты к себе в карман. Таким способом он облапошил 23 человека и разбогател на весьма на приличную сумму.

Но попался и был осужден Бийским городским судом по 12 эпизодам.