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Происшествия

Телефонный мошенник отправился за решетку за хищение денег у абонентов «Билайн» с Алтая

Житель Самарской области поехал в колонию строгого режима на 6,5 лет за то, что похитил у 23 абонентов компании «ВымпелКом» («Билайн») в Алтайском крае через сотовый телефон около 131 тыс. рублей. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Кошелек, банковские карты.
Кошелек, банковские карты.
СС0

Мошенническая схема была предельно простая. Хитрый волжанин рассылал на телефоны абонентов в Алтайском крае ложную информацию о блокировании операций по их банковским картам. После чего он звонил им, представлялся сотрудником банка и под предлогом предотвращения хищения имеющихся на банковских картах денег убеждал ни о чем не подозревающих граждан сообщить личные персональные данные, а также реквизиты банковской карты.

Конечно, раздосадованные блокировкой карты абоненты легко выдавали эту информацию. После получения банковских реквизитов мошенник при помощи установленного приложения «QIWI» и телефона с доступом в Интернет переводил деньги со счета банковской карты к себе в карман. Таким способом он облапошил 23 человека и разбогател на весьма на приличную сумму.

Но попался и был осужден Бийским городским судом по 12 эпизодам.

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