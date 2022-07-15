15 июля
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Телеведущий Киселев* объявлен в розыск

Министерство внутренних дел России объявило в розыск журналиста и телеведущего Евгения Киселева* (внесен в реестр физических лиц — иностранных агентов в РФ). Об этом сообщает «Интерфакс».

Евгений Киселев*
Евгений Киселев*
CC BY-SA 3.0, wikimedia.org

По данным агентства, Киселев* появился в базе разыскиваемых лиц МВД РФ. Указывается, что розыск ведется по уголовному делу. По какой именно статье Уголовного кодекса России ведется расследование, не уточняется.

В России Евгений Киселев* получил известность как автор и ведущий информационно-аналитической программы «Итоги», которая выходила с 1992 по 2003 год на телеканалах «1-й канал Останкино», НТВ, ТНТ, ТВ-6 и ТВС. С 2008 года работает на украинском телевидении.

Ранее сообщалось, что участника телеигры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова объявили в уголовный розыск. Следком возбудил на него дело о реабилитации нацизма (по данной статье может грозить до 5 лет тюрьмы).

*физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России

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