Телеведущий Киселев* объявлен в розыск

Министерство внутренних дел России объявило в розыск журналиста и телеведущего Евгения Киселева* (внесен в реестр физических лиц — иностранных агентов в РФ). Об этом сообщает « Интерфакс ».

По данным агентства, Киселев* появился в базе разыскиваемых лиц МВД РФ. Указывается, что розыск ведется по уголовному делу. По какой именно статье Уголовного кодекса России ведется расследование, не уточняется.

В России Евгений Киселев* получил известность как автор и ведущий информационно-аналитической программы «Итоги», которая выходила с 1992 по 2003 год на телеканалах «1-й канал Останкино», НТВ, ТНТ, ТВ-6 и ТВС. С 2008 года работает на украинском телевидении.

Ранее сообщалось, что участника телеигры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова объявили в уголовный розыск. Следком возбудил на него дело о реабилитации нацизма (по данной статье может грозить до 5 лет тюрьмы).

*физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России