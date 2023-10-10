Тело полицейского с огнестрельным ранением нашли в Новосибирской области

По предварительной информации, 28-летний мужчина ранил себя сам.
Полиция ведет расследование.
Ранее сообщалось, что задержали мужчину, стрелявшего в палатку с людьми на Алтае.
Сотрудника полиции нашли во дворе дома в Карасуке с огнестрельным ранением. Об этом сообщает Mash Siberia.
По предварительной информации, 28-летний мужчина ранил себя сам.
Полиция ведет расследование.
Ранее сообщалось, что задержали мужчину, стрелявшего в палатку с людьми на Алтае.
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